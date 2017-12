Um apagão no fim do túnel Dá para acreditar que "não se falou em estádio" na conversa que o presidente da CBF manteve na quarta-feira com o governador e o prefeito de São Paulo? Ricardo Teixeira saiu eufórico do encontro no Palácio dos Bandeirantes para dar a notícia de que, de maneira geral, "não se falou nada objetivamente" sobre como não deixar o maior Estado do País fora da festa da Copa do Mundo de 2014.