Um ano depois de ''pronta'', pista continua em obras Apesar de ter sido aberta ao público há um ano, a Nova Marginal do Tietê continua em obras. Em alguns trechos, a reforma afunila o trânsito e contribui para o congestionamento, como no das proximidades da futura Ponte Estaiada, que vai ligar a pista sentido Castelo Branco à Avenida do Estado.