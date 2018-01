Um amor de 33 carnavais

Ela é prova que amor de carnaval pode durar a vida toda. Todos os anos quando a dona de casa Janete Lopes Aére, de 52 anos, sobe no carro de bombeiros para ser lançada à posição de destaque na escola, o marido Wagner Luiz Aére se emociona e chora. Fica no chão, olhando-a subir às alturas. Veja também: X-9 vai misturar Amazônia e Obama Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Os dois se conheceram em um baile de carnaval, em 1976, em um clube da zona norte. Nunca mais se separaram e a festa de Momo os une cada vez mais. A paixão pela folia é tanta que ele visita as escolas do Rio durante o ano para ver como estão se preparando. Além de desfilar pela X-9 há oito anos, o casal assiste aos desfiles das escolas no Rio de Janeiro. Este ano, Janete estará fantasiada de Estrela de Virgo e virá nas mãos de uma escultura de 8 metros de altura. A sua fantasia é uma das mais luxuosas da escola, repleta de cristais, strass e 430 penas de faisão. O custo do sonho? Cerca de R$ 60 mil, pagos por Janete.