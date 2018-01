Ultraleve pega fogo durante decolagem em Campinas

Um ultraleve particular modelo Conquest 180, prefixo PU-VAU, sofreu um acidente por volta das 8h30 desta quinta-feira, 13, no aeroporto Campo dos Amarais, em Campinas, interior de São Paulo. Duas pessoas - o piloto e um passageiro - estavam na aeronave quando houve um princípio de incêndio.

De acordo com informações do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), na corrida para a decolagem, o avião perdeu o controle e pilonou, isto é, bateu com a parte dianteira (nariz) no chão. Houve um princípio de incêndio na asa esquerda, danos na hélice e no trem de pouso esquerdo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados imediatamente e as duas pessoas foram socorridas sem ferimentos. A pista ficou interditada até as 9h06 e a aeronave foi recolhida para o hangar.