Últimos trens da Linha 4 do Metrô de SP chegam ao País

SÃO PAULO - Os três últimos trens do lote inicial de 14 composições da Linha 4 - Amarela do Metrô paulistano (hoje operando com as estações Paulista e Faria Lima, mas que futuramente ligará a Luz à Vila Sônia) já estão no País, em um navio que os trouxe desde a Coreia do Sul, onde foram fabricados. Eles devem desembarcar no Porto de Santos até o fim desta semana, de onde seguirão por carretas até o Pátio Vila Sônia, na zona sul da capital, onde serão montados e passarão por testes.

Dos 11 trens que já estão nos trilhos, cinco composições estão operacionais e vem transportando passageiros diariamente entre as duas estações. De acordo com Luís Valença, presidente do Consórcio Via Quatro, operador da Linha, a média diária vem sendo de 11 mil passageiros transportados - "acima da nossa expectativa no início", diz ele.

As duas próximas estações da Linha 4 (Butantã e Pinheiros) devem, segundo Valença, ser inauguradas em novembro deste ano. E, para que a primeira fase fique completa, faltarão outras duas (República e Luz), a serem abertas até abril de 2011.

De acordo com Valença, a operação da linha, que conta com uma série de novos sistemas, como as portas de plataforma e os trens com tecnologia driverless (sem condutor) vem correndo sem problemas. "Apenas pequenos ajustes foram feitos", diz.