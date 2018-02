Último menor acusado de agressão na Avenida Paulista se entrega

SÃO PAULO - O menor G.M, acusado de participar de ataques contra jovens na Avenida Paulista no último dia 14, se entregou à Vara de Infância e Juventude na tarde desta segunda-feira, 29. O adolescente chegou por volta das 16h45 ao Departamento de Execução da entidade, no Brás, região central de São Paulo, acompanhado por familiares e do advogado.

Segundo a Fundação Casa, até as 17h15 o menor ainda não havia dado entrada na instituição. Os outros três menores envolvidos nos ataques já estão internados na unidade Brás da fundação. Os quatro menores e um maior de idade são acusados de agredir com socos, pontapés e lâmpadas fluorescentes três rapazes nas proximidades da Avenida Brigadeiro Luís Antonio. Duas vítimas disseram à polícia que teriam sido confundidas com homossexuais, o que teria motivado a agressão.

Maior. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do estudante Jonathan Lauton Domingues, de 19 anos, na última sexta-feira, 26. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio, formação de quadrilha e lesão corporal.