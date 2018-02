Último menor acusado de agressão na Av. Paulista deve se entregar nesta 2ª

SÃO PAULO - Um dos quatro menores acusados de participar de ataques contra jovens na região da Paulista no dia 14 de novembro, o único ainda foragido, deve se apresentar ainda nesta segunda-feira, 29, à Justiça, segundo informações do seu advogado, Antônio Salim Curiatti Junior.

De acordo com a defesa do menor, a orientação é a de que o jovem G.M. se entregue ainda hoje, "estamos apenas aguardando a posição da família", explica. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o jovem é considerado foragido e o mandado de busca e apreensão foi encaminhado pela Justiça à 5ºDP , que solicitou ajuda nas buscas.

Outros três menores já se entregaram na Vara da Infância e Juventude (Deij), no Brás, e foram encaminhados à Fundação Casa. Todos são acusados de agredir com socos, pontapés e lâmpadas fluorescentes três rapazes nas proximidades da Avenida Brigadeiro Luís Antonio. Duas vítimas disseram à polícia que teriam sido confundidas com homossexuais, o que teria motivado a agressão.

Maior. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do estudante Jonathan Lauton Domingues, de 19 anos, na última sexta-feira, 26. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio, formação de quadrilha e lesão corporal.