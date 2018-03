Último fim de semana de outubro terá queda de temperatura e muitas nuvens

SÃO PAULO - O último fim de semana de outubro não será nada parecido com o restante do mês, quando altas temperaturas foram registradas na cidade de São Paulo. A partir do final da tarde desta sexta-feira, 28, os termômetros da capital paulista terão uma forte queda. Algumas cidades do Estado podem amanhecer neste sábado, 29, com temperaturas abaixo dos 10ºC.

De acordo com o Climatempo, a máxima prevista para esta sexta-feira é de 23ºC, a ser registrada entre as 14 horas e 16 horas. No entanto, logo depois do pôr do sol, a temperatura deve cair para 14ºC. Assim como o calor, as chances de chuva também se afastam da cidade.

As temperaturas mais amenas seguirão durante o sábado, variando de 10ºC a 21ºC. O sol aparecerá somente na manhã, já que à tarde e à noite o tempo seguirá carregado de nuvens e com possibilidade de garoa. Para o domingo, é previsto cenário semelhante, com sol entre nuvens durante a manhã, mas muitas nuvens até a madrugada. A única diferença será um leve aumento nas temperaturas, entre 13ºC e 23ºC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tempo melhorará apenas durante o feriado de Finados, no meio da semana. Entre terça-feira, 1º, e quarta-feira, 2, Dia de Finados, os termômetros chegarão aos 30ºC e 31ºC, respectivamente, e terão 60% de chance de chuvas. Mas o frio voltará à capital logo na quinta-feira, 3, quando a máxima será de 21ºC. O primeiro fim de semana de novembro não ficará acima dos 19ºC.

Litoral paulista. No litoral de São Paulo, os banhistas devem ficar atentos à ressaca marítima. Segundo a Climatempo, por causa de um ciclone extratropical que atinge a costa de todo o Brasil, a previsão é de ondas altas nas regiões Sul e Sudeste do País.

O pico da ressaca marítima será entre a noite desta sexta-feira, 28, e a tarde de sábado, 29. As ondas começam a baixar apenas no domingo, 30, mas segundo a Climatempo, o mar ainda estará muito agitado. A Climatempo estima que o "swell" (ondulação no oceano) causado pelo ciclone poderá ser o maior já registrado neste ano.

As temperaturas também devem ser amenas durante o fim de semana na costa de São Paulo. No Guarujá, litoral norte, a máxima deve chegar a 21ºC no sábado e a mínima, a 13ºC. No domingo, as temperaturas sobem um pouco, mas os termômetros não devem registrar mais de 22ºC. Em Santos, a previsão se repete.

Em Ubatuba e Caraguatatuba, também no litoral norte, são esperadas chuvas leves no sábado e a mínima neste dia deve ficar na casa dos 15ºC. No domingo, os termômetros sobem um pouco, mas o céu permanece nublado.

No litoral sul, a previsão também é de temperaturas máximas na casa dos 20ºC. A mínima chega a 12ºC em Mongaguá e a 13º em Ilha Comprida.