Último fim de semana do verão será frio e chuvoso em SP; veja a previsão

As temperaturas previstas para o último fim de semana do verão já dão a pista do que esperar para o outono. Paulistanos acostumados com o calorão - que nem a última frente fria foi capaz de aplacar - agora podem, de fato, tirar o agasalho do guarda-roupa.

O avanço de uma nova frente fria deve mudar a temperatura nesta sexta-feira, 17, e a tendência é que os termômetros marquem menos de 20ºC no sábado e no domingo, segundo previsão de meteorologistas.

Nesta sexta, de acordo com a Climatempo, o sol ainda aparece, mas, a partir do meio da tarde, a nebulosidade cresce e podem ocorrer pancadas de chuva.

Ainda segundo a Climatempo, o sistema frontal e um sistema de baixa pressão atmosférica fazem com que a chuva aumente no fim de semana e as temperaturas caiam ainda mais.

Para esta sexta, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima prevista na capital paulista é de 20°C e a máxima, de 29°C. O cenário muda no sábado, com mínima de 18°C e máxima de 23°C. O tempo fica nublado e podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas.

Já no domingo, a máxima não passa dos 21°C e paulistanos podem esperar mínima de até 17°C.

Na segunda-feira, 20, o outono começa com temperaturas amenas. No início da estação, a previsão é de temperaturas e chuvas um pouco acima da média para a época. A partir da segunda quinzena de maio, já será possível, segundo a Climatempo, sentir frio nas regiões sul, centro-oeste e sudeste do País.