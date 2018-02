Último fim de semana de outono terá sol em SP O último fim de semana do outono terá sol e algumas nuvens na Grande São Paulo, mas sem chuva. Há possibilidade de névoa no começo da manhã e à noite, que deixarão o céu nublado por algumas horas. O inverno começa na terça-feira, às 14h16. Ainda durante o fim de semana, uma frente fria vai passar rapidamente pelo litoral de São Paulo, mas não terá força para fechar o tempo. No interior, o tempo será ensolarado.