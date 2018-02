Último corpo é achado em praia O corpo da empresária Jordana Kfuri Cavendish, um das vítimas da queda do helicóptero no sul da Bahia, foi encontrado ontem pela manhã na Praia de Curuípe, em Porto Seguro. Corpos das outras seis vítimas do acidente já haviam sido localizados. Jordana era mulher do empreiteiro Fernando Cavendish.