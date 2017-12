Último bloquinho de rua encerra Carnaval de São Paulo

Carnavalescos tomam rua na Vila Beatriz, zona oeste de São Paulo. Crédito: Jerusa Rodrigues / Estadão

SÃO PAULO - Doze dias após o término oficial do Carnaval, a festa só está chegando ao fim em São Paulo neste domingo, 16, com o desfile do último bloquinho de rua.

O “Casa Comigo” começou a tomar uma rua da Vila Beatriz, zona oeste de São Paulo, por volta de 15 horas. Criado em 2012 por um grupo de amigos que moram no bairro e costumavam se reunir para criar marchinhas, brinca com a ideia de fazer uma grande festa de casamento carnavalesca.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A bateria começou a tocar às 15h35 a marcha nupcial para na sequência emendar a marchinha tema do bloco, criada pelos quatro fundadores. A letra tema diz que “se der problema, acabou na quarta feira”, explica Marcel Mangione, 31 anos, publicitário e um dos fundadores.

O bloco costuma sair no pré-carnaval, encenando o casamento, e depois do feriado, remetendo à lua de mel, disse o integrante do grupo Raphael Guedes, de 38 anos, também publicitário. A ideia é se fantasiar de padre, madrinhas e padrinhos, noivos e noivas, etc. quem chegou cedo ganhou adereços, como uma tiara com véu de noiva, distribuídos pelos participantes.

A concentração do grupo é na Rua Beatriz. De lá está previsto que os foliões deem uma volta no quarteirão, seguindo pela Rua Judite, Rua das Tabocas, Rua Pascoal Vita e Rua Beatriz novamente.