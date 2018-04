Última operação Cata-Bagulho de janeiro será feita na Consolação

SÃO PAULO - Neste sábado, 28, a Prefeitura de São Paulo realiza a última operação Cata-Bagulho de janeiro. A ação para materiais e objetos inservíveis será realizada na Consolação, região central da capital.

As equipes, programadas pela Subprefeitura Sé, percorrerão todas as ruas do distrito delimitado pela Avenida Paulista, Rua da Consolação, Viaduto Okuhara Koei, Avenida Doutor Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Avenida Arnolfo de Azevedo, Avenida Pacaembu, Rua Doutor Veiga Filho, Rua Jaguaribe, Rua Amaral Gurgel, Rua João Guimarães Rosa, Ligação Leste-Oeste, Viaduto da Ligação Leste-Oeste, Rua Avanhandava, escadaria de acesso à Rua Avanhandava e Rua Frei Caneca.

Os moradores poderão descartar, entre 7 e 12 horas de sábado, materiais e objetos em desusos, como móveis velhos, madeiras, pneus usados e eletrodomésticos quebrados. Em 2011, a Operação Cata-bagulho retirou 126 toneladas do distrito.