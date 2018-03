Para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a contratação de uma empresa de construção pelo menor preço, exigido por lei, pode ter contribuído para o incêndio na Capela São Pedro de Alcântara, anteontem. O fogo começou com um acidente na reforma no Palácio Universitário, na zona sul do Rio. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), será possível reconstruir toda a capela.