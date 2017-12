UBS e escola foram construídos sobre lixão em Sorocaba

SOROCABA - Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e uma Oficina do Saber do programa de educação integral do município estão prontas há dois anos, mas não podem ser usadas pela população, em Sorocaba, interior de São Paulo. Os prédios, que custaram R$ 4 milhões ao município, foram construídos sobre um antigo lixão que emana gases, causando risco de explosão. Revoltados, moradores do Jardim Rodrigo, na zona norte da cidade, já depredaram as instalações.

A cidade convive com uma epidemia de dengue - são 8,6 mil casos e cinco mortes confirmadas - e teve de improvisar uma unidade de emergência em um galpão alugado. De acordo com o secretário de Governo, João Leandro, os prédios foram projetados e construídos na gestão passada. Quando assumiu a prefeitura, em janeiro de 2013, o prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) determinou uma inspeção no local e constatou a emanação de gases. "Ao ser verificado o risco de uma explosão, o prefeito proibiu o uso das instalações e determinou que a vistoria fosse aprofundada."

De acordo com o secretário, será aberta uma licitação para instalar um sistema de drenagem dos gases. As unidades terão de ser reformadas, já que vidros, portas, pias e fiação foram depredados ou saqueados. Segundo Leandro, ao apurar responsabilidades pelo erro, a prefeitura constatou que não houve má-fé, pois o depósito de lixo era irregular. "O local estava aplainado e coberto pelo mato, por isso não se observava uma impropriedade para a obra." Ainda não há data para o início das obras de recuperação do local.