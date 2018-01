Twitter substitui sites oficiais com dados sobre chuva e trânsito O microblog Twitter foi um dos principais meios de informação sobre o caos provocado pela chuva no Rio. Enquanto o site do órgão de trânsito CET Rio esteve fora do ar durante toda a manhã, informações sobre condições de tráfego, locais alagados e dicas de caminhos desobstruídos se multiplicavam na rede social.