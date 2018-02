Twitter da Lei Seca indica onde há postos com combustível

SÃO PAULO - O twitter da Lei Seca em São Paulo, criado para dar dicas aos motoristas sobre onde existem as blitze da Lei Seca, agora está indicando aos seguidores onde há combustível para abastecer o carro.

Além de informar 24 horas os estabelecimentos e ainda fornecer o endereço com número, a página também revela os locais com mais filas e alguns preços que estão sendo cobrados. Um dos proprietários do perfil, que prefere não ser identificado, explica que tem ajuda de outras pessoas para poder publicar todas as atualizações enviadas pelos paulistanos.

Essa não é a primeira vez que a página Lei Seca presta serviço na internet. No ano passado, por causa das fortes chuvas na capital, twitter, que conta com mais de 45 mil seguidores, além de avisar sobre as operações da Polícia Militar, passou a informar os pontos de alagamento na cidade e também pontes e avenidas congestionadas.

Na mesma página, estão sendo divulgadas fotos enviadas pelos moradores da cidade de postos que estão com preço abusivo. Entre os citados está um posto na Via Anchieta, no bairro do Ipiranga, na zona sul. Um posto na Mooca, na Rua Itaquari, na zona leste, também foi fotografado e denunciado com valores mais altos do que o normal na hora de vender combustível.