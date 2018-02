Twittadas da semana

ZÉ RAMALHO / MÚSICO, QUINTA

"Sala de aula do século 19, professores do século 20 e alunos do século 21. Mudar já!!

JOSÉ LUIZ GOLDFARB / PRODUTOR CULTURAL. SEXTA

"O panetone foi criado por uma velhinha italiana que queria engordar todas as mulheres bonitas de uma cidadela..."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MARCELO MÉDICI / ATOR. SEXTA

"Está um calor danado ou sou eu que tenho esse fogo no corpo?"

IVETE SANGALO / CANTORA, QUINTA

"Relações mal compreendidas, situações mal interpretadas e conclusões precipitadas. O mundo está cheio."

GABRIELA LOPES / ATRIZ, SEXTA

"As primeiras 3 gotas de chuva têm o poder de desligar os semáforos de 2/3 de São Paulo."

MÔNICA IOZZI / HUMORISTA E ATRIZ, QUINTA

"Diante do ciúme, não fique se explicando, nem responda o que não foi perguntado. Excesso de atenção é culpa. "

FABRÍCIO CARPINEJAR / POETA. QUARTA

"De Papai Noel quero ganhar um país onde canta o sabiá."

LIVIA GARCIA-ROZA / ESCRITORA. SEXTA