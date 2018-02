Twittadas da semana

DANIEL NUNES ROMERO / ADVOGADO E ESCRITOR. QUARTA-FEIRA

"O que nos acontecerá durante a Copa do Mundo e as Olimpíada com um tropel de estrelas? Nos tornaremos almas insones?"

LIVIA GARCIA ROZA / ESCRITORA,

SEXTA-FEIRA

"Qualquer filme de super-heróis está a meio metro da mitologia grega e a 30 km da ficção científica."

BRÁULIO TAVARES / ESCRITOR E

COMPOSITOR, SEXTA

"Se Ahmadinejad massacrasse apenas homossexuais, os fundamentalistas cristãos do Brasil certamente estariam apoiando o teocrata iraniano."

JEAN WYLLYS / DEPUTADO FEDERAL, SEXTA

"Declaro os xaxins da cozinha de casa território uruguaio."

MARCELO RUBENS PAIVA / ESCRITOR. QUINTA

"Erundina tá certa, tem um passado a zelar. O Lula tem um futuro."

JOSÉ DE ABREU / ATOR. QUINTA

"Entre o sucesso e o fracasso, encontre o equilíbrio."

ARNALDO BATISTA / MÚSICO. QUARTA

"Resultado da Rio+20: a maior emissão de estatísticas e frases de efeito do planeta!"

HÉLIO DE LA PEÑA / HUMORISTA. SEXTA