Twittadas da semana

SÉRGIO VAZ / POETA E AGITADOR

CULTURAL. ONTEM

"A fracassada implosão do Moinho resume a gestão Kassab. Começa com insensibilidade social e termina com incompetência para realizar"

ANTONIO DONATO / VEREADOR. NO

DOMINGO

"Museu geológico apodrece em Vila Velha (parque estadual no município paranaense de Ponta Grossa) e o governador compra jatinho de passeio. Isto não está certo"

ROBERTO REQUIÃO / SENADOR. NA QUINTA

"Início de temporada. Check-up geral. Exames de todas as ordens. Capítulo 'dilatar as pupilas'. Sábado volto a enxergar"

NANDO REIS / MÚSICO. NA QUINTA

"O carnaval vai render uma profissão para 850 pessoas. Serão capacitadas em parceria firmada com 12 escolas de samba"

GILBERTO KASSAB / PREFEITO. NA QUARTA

"Que Deus puna os políticos corruptos mais rapidamente, essa máfia brasileira. Rezo por isso, todos os dias, amém"

VANESSA DA MATA / CANTORA. NA QUINTA

"Nova tragédia na região serrana mostra: pior que o desequilíbrio da natureza é a fraqueza da natureza humana"

MARCELO TAS/ APRESENTADOR DE TV. QUARTA