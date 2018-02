Twittadas da semana

SILVIO LUIZ / LOCUTOR ESPORTIVO.

ONTEM

"Fico feliz com as decisões da Fifa para a Copa de 2014"

MAURICIO DE SOUSA / CARTUNISTA.

QUINTA

"Começa a 35ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Com diversidade de filmes e países. Mas com saudades de seu criador, Leon Cakoff"

SERGINHO GROISMAN / APRESENTADOR DE TV.

QUARTA

"Do departamento de pequenos prazeres: que delícia é estrear um novo par de lentes de contato"

NANDO REIS / MÚSICO.

SÁBADO

"Celebridade pra mim é Seu Manuel Ferreira, que vi semana passada na roça, enxada na mão, com filhos e netos, limpando capim"

ALDO REBELO / DEPUTADO FEDERAL.

QUARTA

"O cidadão quer serviço digno e respeito de empresas privadas e estatais, indistintamente. No ônibus, no trem, no avião, em qualquer meio"

WILLIAM BONNER / APRESENTADOR DO 'JORNAL NACIONAL'.

DOMINGO

"Parabéns a todos os professores. E obrigado a todos os que me ajudaram a ser o cara q sou, com erros e acertos!!!"

RONALDO/ EX-JOGADOR DE FUTEBOL. SÁBADO