Twittadas da semana

CARLOS APOLINÁRIO / VEREADOR, NA QUINTA, APÓS A CRIAÇÃO DO "DIA DO ORGULHO HÉTERO"

"Numa demonstração de intolerância, hackers invadem o meu site"

O MESMO CARLOS APOLINÁRIO / NO DIA SEGUINTE

"Estou dentro do e-mail do prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, primeiro resgatando as listas de e-mails, "lógico", fazer backup, e tchau!"

HACKER / NA QUARTA, APÓS INVADIR O E-MAIL DO PREFEITO DE SÃO PAULO, GILBERTO KASSAB (SEM PARTIDO)

"Finalmente o trem da CPTM chegará até o aeroporto de Guarulhos"

RAQUEL ROLNIK / URBANISTA, ONTEM, COMEMORANDO A POSSIBILIDADE DE CHEGAR AO AEROPORTO PAGANDO APENAS R$ 2,90

"Não foi bem aquela a minha resposta. Mas tá valendo a brincadeira... risos... Eu nunca falei e não falo detalhes sobre minha vida sexual"

SANDY / CANTORA, NO DOMINGO

"Os trending topics são algoritmos e não escolhidos por nós, mas retiramos todos que contenham obscenidades"

DICK COSTOLO / CEO DO TWITTER, NA TERÇA, ADMITINDO QUE A EMPRESA EDITA A LISTA DOS ASSUNTOS MAIS COMENTADOS

"Jogada mal ensaiada: ministro da Defesa parte pro ataque e acaba fazendo gol contra"

HELIO DE LA PEÑA / HUMORISTA, NA QUINTA, SOBRE A DEMISSÃO DE NELSON JOBIM