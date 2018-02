Twittadas da Semana

GILBERTO KASSAB / PREFEITO. ANTEONTEM,

DURANTE VOTAÇÃO DO SEU AUMENTO SALARIAL

"Evoluí. Era um jovem idiota. Agora sou um velho imbecil"

ADÃO ITURRUSGARAI / CARTUNISTA

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Faz bastante frio, com formação de gelo à noite e dias com muito sol. Ótimo para trabalhar e preparar o grupo, já no clima da Copa América"

MANO MENEZES / TÉCNICO DA SELEÇÃO BRASILEIRA, SOBRE A PREPARAÇÃO PARA A COMPETIÇÃO QUE COMEÇA NESTE FIM DE SEMANA

"Após 14 anos de discussão sobre o Rodoanel Norte, governo Alckmin passa o trator por cima das entidades ambientais e dos moradores da região"

ZELÃO / VEREADOR DO PT, SOBRE A LICENÇA AMBIENTAL CONCEDIDA À OBRA VIÁRIA

"Não consigo acreditar que o Amin Khader se foi!"

ANA HICKMANN / APRESENTADORA, ANTES DE DESCOBRIR QUE A MORTE DO PROMOTER ERA SÓ BRINCADEIRA

"Paulo Renato muito trabalhou pela universalização da educação e foi o criador do Fundef. Nossos sentimentos e carinho à família"

GERALDO ALCKMIN / GOVERNADOR DO ESTADO, SOBRE A MORTE DO EX-MINISTRO DE EDUCAÇÃO DO BRASIL

"Continua propaganda enganosa da Eletropaulo"

JOSÉ ANÍBAL / SECRETÁRIO DE ENERGIA DE SÃO PAULO, EM SUA CRUZADA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DO ESTADO ACUSADA DE MAU SERVIÇO POR CAUSA DOS APAGÕES