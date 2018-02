Twittadas da Semana

ADILSON AMADEU / VEREADOR. ONTEM

"Uso contínuo de telefone celular aumenta risco de tumores? Por enquanto única certeza é que incomoda os vizinhos"

MAYANA ZATZ / GENETICISTA, NA QUINTA

"Apesar do sofrimento dos trabalhadores e usuários do trem, os funcionários da CPTM deram uma demonstração do quanto eles são importantes"

ZELÃO / VEREADOR. NA QUINTA

"Olá. Sou Chespirito (apelido do ator). Tenho 82 anos e esta é a primeira vez que tuito. Sigam-me os bons!"

ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS (CONHECIDO POR INTERPRETAR OS PERSONAGENS CHAVES E CHAPOLÍN) / ATOR. NO SÁBADO

"Sonhar com um bolo quente mais frango a passarinho"

LUCIANA GIMENEZ / APRESENTADORA DE TV. NA TERÇA.

"Aqui em São Paulo tá frio, viu?! Que é isso!?"

NEYMAR / JOGADOR DE FUTEBOL. NA QUINTA

"Agora que a novela acabou, vou pro fogão!! "

DANY BANANINHA / ASSISTENTE DE PALCO. NA QUINTA

"E a minha cachorra que agora inventou que quer passear todos os dias às 6 da manhã? E começa a ganir?"

WALCYR CARRASCO / NOVELISTA. ONTEM