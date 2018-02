Twittadas da Semana

SÉRGIO CABRAL / GOVERNADOR DO RIO. ONTEM

"Liguei para meus filhos hoje. Com tudo o que ocorreu no Rio, me bateu uma saudade enorme deles"

ANDERSON SILVA / LUTADOR. NA QUINTA

"Em Curitiba, 12 aviões não conseguiram pousar, tiveram que alternar outras cidades. Motivo: lotação esgotada. E viva os aeroportos brasileiros!"

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LUCIANO HUCK / APRESENTADOR DE TV. ONTEM

"Foi impossível assistir ao Jornal Nacional e não se emocionar! Sensação de perplexidade! Mas será que é bom expor tanto um fato tão brutal???"

JOÃO PAULO DINIZ / EMPRESÁRIO. NA QUINTA

"Vou dar um pulinho em São Paulo pra fazer o que sempre faço na cidade: nada"

DANIEL GALERA / ESCRITOR. NA SEGUNDA

"O amor e o ódio são infinitos no ser humano. No Rio prevaleceu o ódio"

GILBERTO NATALINI / VEREADOR. ONTEM

"Para mim, gripe é como sarampo para índio: mata!"

ANDREA MATARAZZO / SECRETARIO ESTADUAL DE CULTURA. NA TERÇA

"Perspectiva de melhora não tem. Treze pivetes mortos, treze sonhos interrompidos"

MANO BROWN / RAPPER. NA QUINTA