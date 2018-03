Twittadas da semana

INGRID GUIMARÃES / ATRIZ

NA SEGUNDA

"Obama vai descer de helicóptero no campo do Flamengo? Coloca bermuda e sandália Havaianas e, com aquela cara de filho do Bezerra, é carioca!"

ASTRID FONTENELLE / APRESENTADORA DE TV. NA QUINTA

"Queria ganhar 1 real cada vez que alguém diz "confesso que...". Ô povo culpado!"

PEDRO NESCHLING / ATOR. NA QUINTA

"Bom dia. Noite curta de sono. Hora de maltratar o corpo... Vamos malhar"

TONY KANAAN / PILOTO DE FÓRMULA INDY. NA QUARTA

"Viva Hebe, um exemplo de vida para todos nós!"

PAULO COELHO / ESCRITOR. NA TERÇA

"O banheiro de Congonhas já está no clima da Copa de 2014: cheiro de banheiro de estádio"

TIAGO LEIFERT / APRESENTADOR DE TV. ONTEM

"Estou na Avenida Paulista. Quanto carro e quanta gente. Que vitalidade frenética!"

GILBERTO NATALINI / VEREADOR. NA QUINTA

"Bom Diaaaaaaaaaaa!!! Friozinho em Sampa e eu continuo Super Mamy, a mil brincando com a Rafa. Amo demais da conta"

TICIANE PINHEIRO / MODELO E ATRIZ. NA QUARTA