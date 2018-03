Twittadas da Semana

PAULA TOLLER / CANTORA NA SEGUNDA

"Balanço do carnaval nas estradas de São Paulo: queda de 45,5% em vítimas fatais em acidentes e de 22,7% no índice de feridos"

GERALDO ALCKMIN / GOVERNADOR.

NA QUARTA

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"189 mortos, 2.152 feridos, 3.563 ocorrências! Líbia? Não, estradas brasileiras no carnaval. Por quê, pra quê, qual é a graça?"

MARCELO TAS / APRESENTADOR DE TV. NA QUARTA

"Peguei um baita congestionamento na ida, chuva durante quatro dias, estrada parada na volta. De fato, o carnaval é uma festa do demônio!"

CACÁ ROSSET / DRAMATURGO.

NA TERÇA

"A ofensa é o único argumento do imbecil"

LOBÃO / MÚSICO.

NA QUINTA

"Aqui estou para agradecer todas as maravilhosas mensagens por mais um ano de vida. Mas que isso, estou me sentindo uma menina no Dia da Mulher"

TOM CAVALCANTE / HUMORISTA.

NA TERÇA

"Daqui até sexta: sapatilha, nada de maquiagem - e muito sofá!!! "

MARIA RITA / CANTORA.

NA QUARTA