Twittadas da Semana

NETINHO DE PAULA / CANTOR E VEREADOR

NA QUINTA

"Como na Bahia as pessoas são preguiçosas! Técnico do ar-condicionado não pode terminar o trabalho porque está com dor de cabeça. Essa é a Bahia!!!"

GAL COSTA / CANTORA BAIANA. NA QUARTA

"Obrigado aos 455.679 sobrinhos que avisaram que a gola do meu paletó estava dobrada!"

WILLIAM BONNER / APRESENTADOR DO JORNAL NACIONAL. NA QUARTA ("SOBRINHO" É COMO ELE SE REFERE AOS SEGUIDORES NO TWITTER)

"Quando lhe prometerem casa, comida e roupa lavada, não se esqueça de perguntar quem passa!"

PAULO BONFÁ / HUMORISTA.

NA QUINTA

"Dois caras vão ser apedrejados no Irã por serem homossexuais. Por aqui pode se passear tranquilamente de madrugada na Paulista"

HUGO POSSOLO / PALHAÇO. NA TERÇA

"No mercado comprando peixe devidamente embrulhado em jornal. "É térmico", diz a vendedora! Pra isso serve o jornal!"

ASTRID FONTENELLE / APRESENTADORA DE TV. NA TERÇA

"Maluf tem cerca de R$ 235 milhões bloqueados em Ilhas Jersey, Suíça e Luxemburgo. Com este dinheiro, nenhuma criança ficaria sem escola"

CLAUDIO FONSECA / VEREADOR. NA QUINTA