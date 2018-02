Twittadas da semana

FLORIANO PESARO / VEREADOR NA QUINTA

"Avenida João Dias entupida sentido bairro. Ali mora Dona Adozinda. Professora e poetisa de 93 anos. Decana de Santo Amaro"

GILBERTO NATALINI / VEREADOR. ONTEM, QUANDO SE DIRIGIA AO BAIRRO DA ZONA SUL PAULISTANA

"Fui ver o filme do Senna. Atenção para o spoiler: no final ele morre"

DANILO GENTILI / HUMORISTA. NA QUARTA, COMENTANDO A CINEBIOGRAFIA DO CAMPEÃO MORTO EM 1994

"Falei com meu filho agora. Tô muito preocupada com o que está acontecendo no Rio. Cadê as autoridades, meus Deus!"

PRETA GIL / CANTORA. NA QUARTA, PREOCUPADA COM A ONDA DE ATAQUES NO RIO

"Está na hora de lançarmos o Prêmio Cágado, que terá regras mais justas. Cantautores de olhos verdes não poderão concorrer"

CARLO CARRENHO / EDITOR DO PUBLISHNEWS. NA QUARTA, APRESENTANDO UMA SOLUÇÃO CRIATIVA PARA A POLÊMICA LEVANTADA APÓS CHICO BUARQUE GANHAR O PRÊMIO JABUTI

"Filho do Rubinho Barrichello chegou atrasado na escola. A professora perguntou: por que o atraso? E ele: é que meu pai me trouxe!"

DÉBORA DE OLIVEIRA / JORNALISTA ESPORTIVA. NA QUARTA, APROVEITANDO PARA TIRAR UM SARRINHO DO PILOTO BRASILEIRO