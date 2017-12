Twittadas da Semana

ED MOTTA / MÚSICO

NO DOMINGO, SOBRE SUA RELAÇÃO COM SEU TIO

"Galera, vou pedalar, embora a dona Lygia de Moema ache que eu não tenho esse direito, pois atrapalho os carros."

ANDRÉ PASQUALINI / CICLOATIVISTA, COMENTANDO SOBRE A POLÊMICA DAS CICLOFAIXAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS EM MOEMA

"Homem Gol. 70 anos do Rei. Com toda minha satisfação ao Rei do Futebol... Digo: quem é Rei nunca perde a Majestade! Parabéns, Pelé."

MANO BROWN / RAPPER, COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DO PELÉ

"Poços de Caldas, por décadas a "Exterminadora de Virgens", perdeu o slogan por falta de matéria-prima"

MILTON NEVES / APRESENTADOR

"O que um milhão de corpos serelepes e mentes inquietas são capazes de fazer juntos?"

MARCELO TAS / APRESENTADOR DO CQC, FAZENDO CAMPANHA PARA ANGARIAR SEU MILIONÉSIMO SEGUIDOR (ERAM 999.934 ATÉ AS 18H DE ONTEM)

"Dos eleitores de Serra e Dilma, sinto incompreensão. Melhor do que me cobrarem, seria exigir deles compromisso com pontos de nosso programa."

MARINA SILVA / SENADORA PELO PV, DANDO A CHAVE DO SUCESSO

"Este debate foi o mais chato e fraco de todos até agora. Nada acrescentou à eleição."

ALEXANDRE SCHNEIDER / SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO