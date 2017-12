Twittadas da semana

RONALDO / JOGADOR DE FUTEBOL. NA TERÇA

"Daí abro o Street View e vejo minha casa com meu nome estampado, prontinha pra ser "descoberta". Peço pra eles retirarem a identificação e eles respondem que estão analisando o material para determinarem se a imagem deve ser retirada. No mínimo, uma resposta petulante. Tem uma turminha lá no Google que deve viver nas nuvens (literalmente). Não devem ter ouvido falar em sequestros, arrastões, invasões"

MAURICIO DE SOUSA/ CARTUNISTA E EMPRESÁRIO. NA QUINTA (EM UMA SÉRIE DE TWEETS CONSECUTIVOS)

"Buenas especial pra você que esqueceu e saiu de carro no dia do seu rodízio e está parado na frente de um marronzinho"

MARCO LUQUE / HUMORISTA E APRESENTADOR DE TV. NA QUARTA

"Todo mundo reclama de ser mesário, mas sempre achei que eles exalam uma invejável paz interior"

DANIEL GALERA/ ESCRITOR. NO DOMINGO

"Parece que todo mundo pensa que o dinheiro justifica tudo. Eu não concordo. Eu batalhei muito, mas nunca aceitei qualquer coisa por dinheiro"

WALCYR CARRASCO / TELEDRAMATURGO. NA QUARTA

"Quem não bebe, não vê o mundo girar..."

ARNALDO BAPTISTA / MÚSICO. NA SEGUNDA