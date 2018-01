Twittadas da Semana

RITA LEE / CANTORA

QUARTA-FEIRA

"Não bastasse a "secura" da minha vida financeira e sexual, agora ainda tenho que aturar 18% de umidade do ar aqui em São Paulo!"

CACÁ ROSSET / ATOR.

NA TERÇA-FEIRA

"Estou fascinado com as multidões submersas no mundo virtual. É um Brasil

ao avesso que não conhecia."

ARNALDO JABOR / CINEASTA.

NA TERÇA-FEIRA

"Hoje e amanhã teremos uma reunião com dirigentes da USP. Como melhorar nossa universidade?"

MAYANA ZATZ / GENETICISTA.

NA QUINTA-FEIRA

"Sem a menor dúvida Jesus Cristo é o meu maior admirador!"

AGNALDO TIMÓTEO / CANTOR E VEREADOR.

NA QUARTA-FEIRA

"Ai, gente, foi tarde mas hoje aconteceu o temido dia: o porteiro me pediu para

autografar a Playboy dele! Eeeeitcha! Risos... Vergonha"

MÔNICA APOR / REPÓRTER DE TELEVISÃO, CAPA DA REVISTA

"PLAYBOY" DE JULHO.

NA QUINTA-FEIRA

"Marginal Tietê tá parada!!! Normalmente não tem esse trânsito... "

RONALDO / JOGADOR DE FUTEBOL.

NA QUINTA-FEIRA