Twittadas da Semana

GUSTAVO KUERTEN / EX-TENISTA

QUARTA

"Meu apartamento está tão gelado que ficar do lado de dentro da geladeira é melhor!"

RAFAEL CORTEZ / HUMORISTA DO "CQC".

NA QUARTA-FEIRA

"Galera, quem ligou o ar-condicionado? Que frio é esse?"

RUBENS BARRICHELLO / PILOTO DE FÓRMULA 1. ONTEM (TAMBÉM RECLAMANDO DO CLIMA)

"Já imaginou daqui a algum tempo os estudantes todos em casa interagindo com seus professores via web? Ir à escola, só para o baile de formatura"

TOM CAVALCANTE / HUMORISTA. NA QUINTA-FEIRA (NUM DEVANEIO SOLTO SOBRE O FUTURO

DA EDUCAÇÃO NO MUNDO HI-TECH)

"O melhor do debate está no Twitter. Desliguei a televisão"

JR DURAN / FOTÓGRAFO. NA QUINTA-FEIRA (DURANTE O DEBATE ENTRE OS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA)

"Filmagens na minha rua. A casa da Clô é vizinha. Acho que vou fazer uma ponta em "Passione""

WILLIAM BONNER / APRESENTADOR DO "JORNAL NACIONAL". NA QUARTA-FEIRA (REFERINDO-SE À NOVELA DAS OITO DA REDE GLOBO)

"Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me ganham ou me perdem para sempre"

DEBORAH SECCO / ATRIZ. NA QUARTA-FEIRA (FILOSOFANDO SOBRE RELACIONAMENTOS)