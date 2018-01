Twittadas da semana

LUCAS DI GRASSI / PILOTO DE F-1 NA QUARTA, BEM CEDINHO

"A prefeitura faz muito alarde com seu choque de ordem, mas nada faz quando moradores vivem em condições desumanas e perigosas "

ELIOMAR COELHO / VEREADOR CARIOCA (PSOL). NA TERÇA-FEIRA

"Em cada nova leitura uma antiga descoberta reverbera"

FREDERICO BARBOSA / POETA E DIRETOR DA CASA DAS ROSAS. NA TERÇA-FEIRA, DURANTE UMA MADRUGADA REPLETA DE TWITTADAS

"O mais legal de ir para Jabaquara é que você pode dar uma esticadinha em Peruíbe"

ANGELA DIP / ATRIZ. NO SÁBADO, GEOGRAFICAMENTE LOCALIZANDO O BAIRRO PAULISTANO DA ZONA SUL - ONDE FICA, ALIÁS, O TERMINAL RODOVIÁRIO COM ÔNIBUS PARA DETERMINADOS DESTINOS LITORÂNEOS

"Em vez de Oliver Stone, podia ser o Polanski. Pelo menos, é mais talentoso"

MÁRIO VIANA / DRAMATURGO. NA TERÇA, TIRANDO UMA DO CINEASTA NORTE-AMERICANO QUE, SEM VISTO, FICOU RETIDO POR HORAS NO AEROPORTO DE CUMBICA

"Ainda bem que não vejo TV há muitos anos. Só tem trash. Para terem audiência vale tudo! Só nos resta rezar ao Pai que interceda por nós"

ROSANGELA LYRA / EMPRESÁRIA PAULISTANA, DIRETORA-GERAL DA GRIFE DIOR NO BRASIL. NO SÁBADO, NUM SÚBITO DESABAFO DIRECIONADO À FILHA, MULHER DO JOGADOR KAKÁ