Twittadas da Semana

TOM CAVALCANTE / HUMORISTA. NA QUARTA-FEIRA, E PARECE QUE ELE NÃO ESTAVA FAZENDO PIADA

"Empurrando carrinho do supermercado! Pelo menos dá para twittar!"

SADAO NAKAI / VEREADOR DE SANTOS (PSDB). NO ÚLTIMO SÁBADO, PROVANDO SUA CAPACIDADE MULTITAREFA

"Bom dia. Hoje se comemoram datas especiais: é dia de Tiradentes, das Polícias Civil e Militar, do Metalúrgico e o aniversário de Brasília"

LUCIANO BATISTA / DEPUTADO ESTADUAL (PSB). NA QUARTA-FEIRA, DANDO UMA DE AGENDA AMBULANTE

"Nestes 25 anos, muitas são as flores e muitas as dores, os que chegaram e os que partiram, com muitos sorrisos e com muitas lágrimas. Vida intensa "

JÚLIO LANCELOTTI / PADRE CATÓLICO. NA TERÇA-FEIRA, QUANDO CELEBRAVA OS 25 ANOS DE SACERDÓCIO

"Trocar o certo com possibilidade de planejamento pelo duvidoso do "ver no que dá na Justiça" me parece por demais arriscado para uma cidade "

MOISÉS ROSSI / VEREADOR DE BAURU (PPS). NA SEGUNDA-FEIRA, DANDO PRATICAMENTE UMA AULA DE PRAGMATISMO POLÍTICO