TVs expõem rede de amigos que ajudou Abdelmassih

SÃO PAULO - Investigações da Polícia Federal e do Ministério Público apontam que um dos suspeitos de enviar dinheiro ao ex-médico Roger Abdelmassih, preso no Paraguai na semana passada, é Ruy Marco Antonio, ex-dono do Hospital São Luís, em São Paulo. Ele teria participado de um esquema de rede de proteção e envio de recursos para sustentar o ex-médico e a mulher, Larissa Sacco, além de um casal de gêmeos, de 3 anos. As informações foram divulgadas neste domingo pelo programa Fantástico, da Rede Globo, que não conseguiu contato com Antonio.

A investigação aponta que ele era amigo de Abdelmassih e entregava dinheiro vivo a Sérgio Molina Júnior, administrador da empresa Agropecuária Colamar, que tem como um dos proprietários a mulher do preso. Os investigadores acreditam que Molina Júnior depositava dinheiro na empresa agropecuária e outro amigo de confiança do ex-médico, Dimas Campelo Maria, era o responsável por sacar o dinheiro e levar até Foz do Iguaçu. O Ministério Público afirma que ele foi nove vezes até a fronteira do Paraguai entre março do ano passado e maio de 2014. Há suspeita de que tenha se encontrado pessoalmente com Abdelmassih.

Ele negou as acusações. Os outros envolvidos na denúncia não foram encontrados, tampouco a Agropecuária Colamar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Remédios. Já uma reportagem do Domingo Espetacular, da TV Record, revelou a participação de Dimas Campelo Maria como secretário do ex-médico e administrador da Colamar. Ele cuidaria de uma empresa de fachada de Abdelmassih, em Jaboticabal, no interior de São Paulo, que foi passada para o nome de Elaine Sacco Khouri, irmã de Larissa Sacco. Seria Maria quem levava dinheiro, remédios e outros itens para o ex-médico no Paraguai.

Ainda segundo o Domingo Espetacular, que citou as investigações do Ministério Público, quatro pessoas tinham celulares para que o ex-médico pudesse ligar quando quisesse: Maria, irmã do preso; o secretário Dimas; um administrador da fazenda da família em Avaré; e um psiquiatra, que atenderia o foragido por telefone.