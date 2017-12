TV mostra imagens da reconstituição do crime

Imagens levadas ao ar ontem pelo Fantástico, da Globo, mostram, pela primeira vez, Sérgio Rosa Sales, o Camelo, primo de Bruno Fernandes, durante a reconstituição feita no sítio do goleiro, para contar o que teria acontecido nos dois dias anteriores ao desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante de Bruno. No vídeo, Sérgio demonstra como teria encontrado Eliza na sala, sentada no sofá, com o filho no colo e ferida na cabeça. Já a Record mostrou um vídeo em que Bruno diz ser difícil a vida na prisão. "É muito sofrimento."