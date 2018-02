TV Estadão promove debate ao vivo sobre a visita do papa Francisco, hoje, às 15h

A TV Estadão faz hoje um debate sobre a Jornada Mundial da Juventude. A transmissão ao vivo começa às 15h. O programa, mediado pelo jornalista Roberto Godoy, terá a participação do doutor em Direito Canônico Edson Luiz Sampel e do diácono Rogério Almeida Alves, da Arquidiocese de São Paulo. Eles vão analisar como será a atuação do papa Francisco no evento idealizado pelo papa João Paulo II.

É possível participar pela internet, enviando perguntas pelo Twitter, com a hashtag #papanobrasil, e na página do Estado no Facebook (www.facebook.com.br/estadao).