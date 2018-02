TV a cabo, energia e internet sofrem pane; Procon quer explicação A Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP) pediu esclarecimentos à Eletropaulo sobre as interrupções no fornecimento de energia e falhas no atendimento ao cliente. Anteontem, 44 dos 1,7 mil circuitos de energia foram interrompidos. Mas as cerca de 100 mil pessoas sem luz não podiam reclamar porque o serviço de atendimento ao cliente (call center) ficou paralisado.