Tutty Humor

Sei lá quantos dias faltam para o carnaval mas, se você for agora a um barracão de escola de samba, sairá de lá decerto com a impressão de que não haverá desfiles em 2012 no Brasil. Mal comparando, acontece o mesmo com a Copa de 2014. A 999 dias do megaevento, não se sabe sequer onde acontecerá sua festa de abertura. Se você for agora a Itaquera, sairá de lá decerto com a impressão de que em SP não haverá de ser.

Mas vai ser, sim! Passaremos os próximos 998 dias lendo reportagens sobre o atraso na construção de estádios, nas obras de infraestrutura, na expansão de aeroportos, mas, na hora H, vai estar tudo em pé. Nós é que não nos acostumamos com essa esculhambação que é o Brasil.

Os jornais não falam do atraso no cronograma do carnaval porque todo ano é a mesma coisa e, no final, não tem erro. Nem incêndio em barracão apaga o brilho da festa.

Porque hoje é sábado, enfim, fica aqui essa mensagem de otimismo ao povo que está preocupado com a Copa de 2014: vai dar tudo certo, pessoal - relaxa aí, vai! O Brasil é assim mesmo! Como disse a presidente Dilma dia desses, isso aqui "não quebra mais". É vaso ruim da melhor qualidade, pode crer!

Ditadura estética

Por que diabos não existem mulheres de seios fartos entre as ativistas ucranianas da organização feminista Femen? É muita discriminação, né não?

Prazo de validade

Vem aí o DVD da Xuxa com embalagem biodegradável de cascas de batata. Quando for jogado no lixo, se decompõe rapidamente na natureza.

Rogério Ceni

Depois do centésimo gol e do milésimo jogo, o goleiro do São Paulo deve atingir ainda em 2011 outra marca impressionante: o site da campanha "Eu também acho o Rogério Ceni um chato" aproxima-se do milionésimo acesso na internet.

Gotinhas a mais

O ministro Ricardo Lewandowski fez jus ao sobrenome nesta semana: trocou Albert Sabin por Albert Einstein ao agradecer medalha que leva o nome do inventor da vacina contra a poliomielite.

Calma!

Nicolas Sarkozy está particularmente empenhado em resolver os problemas da Líbia e do euro. O fim do mundo está, pois, em boas mãos!

A hora do espanto

Tem coisa mais assustadora que o Edison Lobão defendendo a construção de usinas nucleares no Brasil, "a despeito dos acidentes ocorridos lá fora"? Parece filme de terror!

Boato herege

Apesar de receber denúncia de suposta tolerância de Bento XVI com abusos sexuais praticados por padres, o Tribunal de Haia não pediu à Interpol que emita alerta vermelho contra o papa, como fez com Kadafi.

Síndrome do anel

Na semana em que as autoridades do setor de Transporte discutiam o futuro do Ferroanel e do Metroanel em SP, a Imigrantes viveu na quinta-feira seu primeiro "engavetanel". S