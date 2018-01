Tutty Humor

Pobre é assim mesmo! Não pode ver ninguém - não importa quem! - em dificuldades, que corre para acudir. Estende a mão, reparte o pão, abre a casa, raciona a água, joga corda, divide a pinga, faz respiração boca a boca e o escambau. É, pois, natural que, instintivamente, Brasil, China e Índia se mobilizem para ajudar os países da zona do euro. Tadinha da Itália, né?

Decididos a salvar o Velho Mundo da pindaíba, os chamados Brics - cada um com seu ministro da Fazenda a tiracolo - vão chegar mais cedo na semana que vem à reunião do FMI e do Banco Mundial, em Washington, para tentar socorrer as economias arrastadas pela dívida pública que devasta a Europa. Quem já foi pobre sabe o que é perder tudo na enxurrada, como queixam-se agora os ex-ricos no Financial Times. Toda ação humanitária, no caso, é louvável!

Só precisa tomar cuidado com o abraço de afogado! No desespero, como se sabe, o ser humano tem sempre o impulso de morrer agarradinho a sua tábua de salvação. Como o próprio Guido Mantega está careca de saber, esse papo de dizer que (país) emergente não afunda, boia, é conversa fiada. Os ricos sempre nos confundiram com outra coisa.

Tem cura

Então era isso! Roberto Carlos revelou em entrevista ao Jô que está fazendo escova progressiva no cabelo. Já tinha fã achando que o cantor estava ficando careca. Escova progressiva dá pra parar de fazer, né? Graças a Deus!

Quem não é?

"TODO MINISTRO É MEIO GASTÃO!"

Tiririca, comentando a confirmação do nome do novo ministro do Turismo, Gastão Vieira.

Tolinho!

Pedro Novais está se sentindo traído! Só topou entregar o cargo de ministro do Turismo porque lhe prometeram uma entrevista com Patrícia Poeta para o Fantástico. Descobriu ontem que a jornalista nem sabe disso!

A fila andou

Voltaram a bombar nas bolsas de apostas de todo o País prognósticos sobre o próximo ministro a cair no governo Dilma. Aloizio Mercadante é tido como azarão: só deixa o Ministério da Ciência e Tecnologia em 2011 se der uma zebra daquelas no lançamento do iPad brasileiro.

Agenda positiva

Afora a "lambreta" do Leandro Damião, o time do Mano Menezes apresentou como novidade na Argentina a dupla Réver e Kléber. Se não der certo em campo, tem tudo para emplacar na música sertaneja, né não?

Agenda positiva 2

Pensando bem, podia ser pior! O nome de Geddel Vieira chegou a ser cogitado para ministro do Turismo. Já pensou?

Radar

Pelo que deu para entender nas entrelinhas do discurso dos economistas, o dólar subiu no telhado! Isso quer dizer o seguinte: vai acabar caindo!

PMDBope

O PMDB botou na mesa da presidente Dilma 80 nomes indicados para o Ministério do Turismo. Ali Babá teve a metade de homens disponíveis!