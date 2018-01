Tutty Humor

Uma coisa ainda falta esclarecer no episódio que culminou com a demissão do ministro do Turismo: por que diabos Pedro Novais chamava sua faxineira paga com dinheiro público de "governanta"?

Corre à boca pequena em Brasília que, na explicação ao Palácio do Planalto, o agora ex-ministro botou o dedo na ferida: "Nenhuma mulher gosta de ser chamada de faxineira, presidenta!"

Dilma Rousseff, como se sabe, tricotou abertamente a respeito com Patrícia Poeta, decidida a encerrar de uma vez por todas o assunto da tal "Espanada nos Ministérios", que supostamente estaria promovendo no País.

Não passaria, pois, o rodo da ética em quem quer que seja justo na semana seguinte à entrevista no Fantástico.

O ministro do Turismo, que ninguém se iluda, não foi demitido: caiu de maduro, esborrachou-se como uma goiaba no pátio do governo!

Quando Dilma voltou de viagem a São Paulo, como diria o poeta, "no meio do caminho tinha um Pedro, tinha um Pedro no meio do caminho".

A presidente só fez pedir ao PMDB que limpasse o chão pra ninguém escorregar, e vida que segue!

Perde-ganha

A julgar por recentes aparições de Ronaldo Fenômeno e Deborah Secco em eventos distintos em São Paulo e no Rio, respectivamente, o ex-jogador pode ter achado os 8 quilos que a atriz perdeu nas últimas três semanas.

Notícia enguiçada

Afinal, esta é a segunda ou a terceira vez que a Grécia está acabando em 2011? Isso já está ficando tão repetitivo quanto o fim do mundo!

Rodízio de lesões

Está tudo bem com o púbis de Kaká! O que o tirou ontem da partida de estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa foi o calcanhar. Ah, bom!

Bem-vindas

O prefeito Eduardo Paes decidiu liberar as ruas do Rio para as baianas do acarajé. O cheirinho do dendê até ajuda a disfarçar o de xixi em alguns pontos da cidade. Em Salvador, pelo menos, funciona superbem!

Terminologia

Rodoanel, Ferroanel, Metroanel... As autoridades que cuidam do sistema de transportes de São Paulo vivem uma espécie de "síndrome do anel". Já tem gente na CET chamando o horário de rush de "engarrafanel".

Que fase!

Desabafo do vice-presidente Michel Temer, voltando ontem a Brasília de uma infecção gastrointestinal tratada em São Paulo para cuidar da lambança no Ministério do Turismo: "É um piriri atrás do outro!"

Tudo a ver

O carioca perde o governador, mas não perde a piada em nova pichação postada ontem à tarde nos muros da cidade: "Sérgio Cabral para ministro do Turismo!" Além de ser do PMDB, argumenta-se no calçadão, o cara é do ramo.

Calma!

Faltam ainda 1.001 noites para a Copa de 2014!