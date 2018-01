Tutty Humor

Brasileiro adora esculachar técnico da seleção, mas é bem capaz de aliviar a cara do Mano Menezes em caso de derrota neste Brasil X Argentina meia-bomba de hoje à noite, lá. Por maior que seja o fiasco em Córdoba, o torcedor tem mais o que fazer: se é para cair de pau, nada lhe dá tanto prazer no papo da esquina quanto essa coincidência de sucessivos vexames de Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari em seus respectivos clubes.

Com todo respeito à aflição momentânea das valorosas galeras do Flamengo e do Palmeiras, não vem ao caso aqui rivalidades esportivas. Está em jogo a derrota da empáfia! Com Luxa e Felipão ladeira abaixo no Brasileirão, o campeonato perde em arrogância, pavoneamento, soberba, grosseria e presunção, características pessoais que neles se evidenciam com o bom desempenho profissional.

É bom mesmo que a dupla de "professores" não esteja por aí arrotando vitórias nas mesas redondas da TV, ainda mais agora que a competição perdeu a elegância e a discrição de Ricardo Gomes à beira do campo.

Neste particular, justiça seja feita a Mano Menezes, se alguém na seleção sofre do mal da falta de educação, francamente, não é o técnico. Fora Ricardo Teixeira!!!

Desmotivação total

Amigos de Aécio Neves estão preocupados. Depois de perder inteiramente o gosto pelas noites no Leblon, o senador nem ligou a TV para assistir ao concurso de Miss Universo na Band.

Tomara que seja só uma fase, né?

Deusa negra

Miss são as outras! A angolana Leila Lopes é uma espécie de Madrinha de Bateria do Universo. Vai ter escola de samba disputando a tapa a beleza pura da eleita no concurso de segunda-feira. Um espetáculo!

Mal comparando

A volta da CPMF é como a estreia de Adriano no Timão: está sempre sendo adiada, mas um dia acontece!

Vice guloso

Que diabos Michel Temer andou comendo em Natal para chegar das férias naquele estado lastimável, caramba? Seja o que for, não dividiu o prato com dona Marcela.

A vice-primeira-dama estava linda, como sempre, quando precisou socorrê-lo no Albert Einstein. Precisa ver se a mãe dela também não voltou de viagem com piriri.

Nada a ver

Antes que a Patrícia Poeta pense naquilo, não rolou "toma lá dá cá" nenhum no papo sobre o Rodoanel que a presidente Dilma manteve com Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes. E não se fala mais nisso, ok?!

Deixa que digam

O PMDB aprovará no fórum nacional que realiza amanhã, em Brasília, uma intransigente defesa da liberdade de imprensa. Isso quer dizer o seguinte: o partido está pouco se lixando para o que os jornais andam dizendo de seus parlamentares.

Ô, raça!

Já tem comentarista econômico por aí preocupado com a alta do dólar! Não dê ouvidos a essa gente! Ou vais enlouquecer!