Tutty Humor

Como qualquer dona de casa que, ao ouvir elogios sobre a limpeza de seu lar, diz que não faz nada de mais para manter tudo ali um brinco, Dilma Rousseff segue se esquivando de aplausos pela faxina ética que uns e outros vislumbraram nos primeiros meses de seu governo.

Não há nada de errado com a falsa modéstia feminina mas, no caso da presidente - ao contrário de toda mulher que finge desvalorizar seu esmero doméstico só pra fazer charme -, a negação da própria virtude está ganhando contornos de patologia política.

De tanto desconversar quem vê nela uma liderança anticorrupção, a presidente ainda vai acabar perdendo a paciência com alguém que lhe dê parabéns por não compactuar com a ladroagem. "Ora, vai lamber sabão!"

Pode se tornar o primeiro caso no mundo de governante que, aclamado pela honestidade no trato com a coisa pública, reage com rispidez e indignação: "Ilibada é a vovozinha!"

Tomara que, só para ver onde isso vai parar, a chamada sociedade civil encolha um pouco mais a saia-justa da presidente quando voltar às ruas pela ética na política com a faixa "Obrigado, Dilma Rousseff, pelo combate à roubalheira!" Vai dizer que não, presidente?

Ponto fraco

Uma contusão no ombro é, oficialmente, o motivo do afastamento de Anderson Silva do UFC até 2012 mas, comenta-se em Las Vegas, o lutador brasileiro vai prolongar sua inatividade

para tratar de engrossar a voz com a fonoaudióloga americana que cuidou do Seu Jorge.

Governar é...

O prefeito Gilberto Kassab pretende gastar cerca de R$ 3,5 bilhões na construção de túneis em São Paulo. Periga bater o recorde de Muamar Kadafi em Trípoli!

Fala sério!

O técnico Felipão não sabe mais o que fazer para se livrar do Palmeiras! Nos últimos dias, liberou o clube de multa rescisória em caso de demissão, comandou o time na derrota por 3 a 0 em casa, deu razão às críticas da torcida, aplaudiu o adversário, assumiu toda a culpa? Será que vai precisar bater no presidente pra ser mandado embora, caramba?

Roda presa

Em conversa franca na reapresentação dos jogadores do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo liberou o pum pra galera durante suas preleções no vestiário. Sem vencer há oito partidas, a turma está precisando relaxar!

Parceiro novo

Ao saber que, nos autos do mensalão no STF, José Genoino refere-se a ele como "pai da mentira" e "verdadeiro bufão", Roberto Jefferson sentiu pulsar no peito seus famosos "instintos mais primitivos".

José Dirceu vai acabar ficando com ciúmes dessa história!

Hora da saudade

Teve gente de meia-idade que conseguiu controlar a emoção na homenagem às vítimas do 11 de Setembro em NY até a participação de James Taylor na cerimônia.

O cantor de You"ve got a Friend já é quase um velhinho!