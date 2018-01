Tutty Humor

Só o tempo dirá qual foi a efetiva contribuição para a paz daqueles momentos em que Roberto Carlos e Glória Maria dançaram juntinhos Unforgettable aos pés da Cidadela do Rei Davi. Na melhor das hipóteses, convenhamos, não seria o primeiro milagre de que se tem notícia na Terra Santa, embora nenhum outro tenha registro em produção caprichada da TV Globo, com direção de Jayme Monjardim e o escambau.

Vai ao ar neste sábado, logo após a novela Fina Estampa, em formato de especial de TV, mas todos os passos do artista no deserto ganharam tratamento bíblico no roteiro do show.

Havia mesmo a expectativa de que "Ele" voltasse quando o "Rei" cantou "Jesus Cristo, eu estou aqui" no anfiteatro da Piscina do Sultão.

Ou quando gravou suas emoções indescritíveis em 3D na Basílica do Santo Sepulcro, no Jardim das Oliveiras, no Monastério de São Jorge...

Quase 2 mil brasileiros atravessaram o mundo para dividir com outros 4 mil fãs na plateia o que as autoridades locais chamam de "milagre da multiplicação": ninguém imaginava que fossem tantos os brasileiros ilegais em Israel.

Líder nato

Bastou Ronaldinho Gaúcho voltar ao Flamengo, e pronto: ninguém soltou pum na preleção de Vanderlei Luxemburgo ontem à noite, no vestiário do Pacaembu!

Boletim médico

O governador Geraldo Alckmin está gripado pra chuchu!

Marca registrada

Pela quantidade de tiros pro ar noite dessas no Complexo do Alemão, francamente, deve ter rebelde líbio infiltrado entre os traficantes cariocas que voltaram ao morro.

Filhos de Deus

A exemplo do que aconteceu com a Bíblia, a vida de Roberto Carlos pode ganhar narração de Cid Moreira em CD e DVD. Jerusalém, definitivamente, subiu à cabeça do Rei.

Agenda positiva

Depois da incrível vitória sobre a Argentina no pré-olímpico de Mar del Plata, já tem gente por aí se perguntando se o Brasil não é o país do basquetebol. Será?

Check-in com autor

Bienal do Livro é hoje um dos melhores programas de índio no Rio. Parece aeroporto em dia de caos aéreo, com direito a debate com autor.

Festa na base aliada

É mais um duro golpe na oposição: o deputado sergipano Almeida Neto, ex-pracinha da tropa de choque de Renan Calheiros, está trocando o PMDB pelo PPS do insuspeito Roberto Freire.

Poliglota

É impressionante a facilidade de Joel Santana para aprender línguas. Recém-chegado a Salvador para comandar o Bahia, os soteropolitanos parecem entender tudo que ele fala.

Tá sentindo?

Como se diz no STF, "la cosa se queda Peluso"!