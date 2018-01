Tutty Humor

Este ano não vai ser igual àquele que passou! Os chefes das Forças Armadas vão decerto sentir falta do Lula, que todo 7 de Setembro renovava seu vasto repertório de piadas sobre o ex-ministro Nelson Jobim.

Cá pra nós, sem os figurinos patrióticos da ex-primeira-dama Marisa Letícia para alegrar ainda mais o ambiente, só o netinho da presidente Dilma pode livrar o palanque das autoridades na parada militar de hoje, em Brasília, de uma chatice total.

Resta saber se a família Rousseff vai em bloco ao desfile depois da superexposição de Gabriel, domingo passado, na abertura das comemorações da Semana da Pátria.

O moleque roubou a cena em sua estreia na Praça dos Três Poderes. Há muito tempo não se via ninguém tão expressivo em solenidades oficiais da Presidência. Reparou no jeito sério como ele olhava para a avó? Que gracinha!

Se não o levarem à festa hoje, vamos ter de nos contentar com o ministro Celso Amorim defendendo a retirada gradual das tropas brasileiras do Haiti.

Desde que assumiu o posto de Nelson Jobim na Defesa, é só o que ele diz. Repara só!

Ponta de ciúmes

O que mais dói em Marta Suplicy é o apoio de Lula à candidatura Cristina Kirchner na Argentina. "Só aqui em São Paulo ele acha importante trabalhar um nome novo nas próximas eleições, né?"

Homo sapiens afetivo

Pesquisa da Universidade do Arizona confirma: o Homo sapiens fez sexo com hominídeos. É o que, na época, os neandertais chamavam de "homoafetividade".

Concorrência desleal

Os organizadores da Marcha contra a Corrupção em Brasília estão contando com a possibilidade de igualar neste 7 de Setembro o público da última Corrida da Cerveja na capital. Sem molhar o bico da galera, com o ar seco do jeito que está, francamente, vai ser muito difícil mobilizar a sociedade para tanto!

Dia da Indignação

Tem pichação genérica nova nos muros do País: "Fora Jaqueline Roriz, Ricardo Teixeira, José Dirceu e o pessoal de A Fazenda!"

Asas à imaginação

O povo está confuso na leitura do noticiário! Como se não bastasse a tal "Emenda 29", que história é essa de "PEC do Peluso", caramba? Só se fala disso nos pontos de ônibus!

Ô, raça!

A França é um país de corruptos sem memória! Alegando que, aos 78 anos, Jacques Chirac já não se lembra mais nem das coisas boas que fez no governo, advogados do ex-presidente conseguiram poupá-lo do constrangimento de comparecer ao seu julgamento por desvio de dinheiro público.

Foi bom pra você?

Se você nem se deu conta de que ontem foi Dia do Sexo, relaxa, vai! Já passou! Ano que vem tem mais.