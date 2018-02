Tutty Humor

Se já havia botado as manguinhas de fora naquele comercial de TV da Bradesco Seguros protagonizado pelo cantor Byafra, a falta de talento perdeu inteiramente a modéstia na propaganda do Fiat Cinquecento com o eterno cigano Igor (Ricardo Macchi) expondo, sem o menor pudor, a distância abissal que o separa de um bom ator como Dustin Hoffman.

Tudo bem, tem lá sua graça ver o ser humano fazendo piada da própria inaptidão, mas os publicitários - ô, raça! - precisam tomar cuidado para não transformar o truque de criação de suas agências em cacoete de elogio ao malfeito ou ao imperfeito.

Ou, daqui a pouco, vão contratar Joel Santana para garoto-propaganda do curso de inglês do Rodrigo Santoro e a Miriam Leitão para a campanha do xampu da Carolina Dieckmann.

Na base do "se você não quiser ficar assim", imagine o Ronaldo Fenômeno num reclame de produtos dietéticos ou a Luciana Gimenez anunciando as novas edições de Joyce e Proust na Amazon.

Melhor não abusar da fórmula de autoesculacho tão bem explorada nas recentes performances de Byafra e Ricardo Macchi. Eles merecem a exclusividade! Ou não?

É outra coisa

Tem razão de ser a torcida especial por Ricardo Gomes. O cara é o avesso dos clichês de técnico de futebol no Brasil, aí incluídos os folclóricos, os grosseiros, os pretensiosos e os que fazem as unhas.

Nas alturas

UFC é o escambau: o Brasil é o país do salto com vara! Viva Fabiana Murer, medalha de ouro no Mundial de Atletismo de Daegu, na Coreia do Sul.

Sabe o Adriano?

Contusão corta lateral esquerdo Adriano do time de Mano Menezes. Isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada! Relaxa, vai!

Das duas, uma!

Ou a polícia de Rolândia, no norte do Paraná, anda muito rápida no atendimento aos chamados da população ou o casal denunciado pela prática de sexo oral no meio de uma rua da cidade é insaciável a ponto de ainda resistir à ordem para acabar com aquela pouca vergonha quando a PM chegou ao local. Foi um custo colocá-los em celas separadas!

Mal comparando

Parece mentira, mas a blusa rosa-choque de Eike Batista chamava tanta atenção quanto o Lamborghini de mais de R$ 1 milhão do cantor Seu Jorge nos bastidores do UFC Rio.

Velho hábito

Lula vai visitar no sábado as obras de construção do futuro estádio do Corinthians em Itaquera. Quando era presidente, chamava isso genericamente de "inauguração"!

Não é mole, não!

É dura a vida de ex-BBB para se manter em evidência na mídia. Agora mesmo, a morena Priscila, finalista na edição do programa em 2009, precisou dar uns tapas na cunhada para virar notícia na Festa do Peão de Barretos. Pauleira!