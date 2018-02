Tutty Humor

"Caminhando pela avenida central da Escandinávia" - deixou gravado em depoimento no Museu da Imagem e do Som do Rio - "o nosso querido Otto não foi reconhecido sequer por um mísero bacalhau."

"E vice-versa", pensei alto ao ler em notinha de jornal que o ministro Luiz Sérgio, da Pesca, passou a semana em Trondheim, na Noruega, representando o Brasil na maior feira de aquicultura do mundo. Não deve ter sido fácil para ele ser reconhecido como autoridade no assunto que herdou da Ideli Salvatti, mas, cá pra nós, talvez seja melhor assim: ministro brasileiro quando começa a aparecer muito, já viu, né? Boa coisa não fez! Luiz Sérgio esteve a salvo o tempo todo na Noruega!

Fala sério!

Programa sapeca de Fernandinha Lima na TV confirma: o ator Pedro Cardoso é um desastre quando fala de sexo! O hilário Agostinho de A Grande Família fica seriíssimo sempre que alguém puxa o assunto em público.

Abaixo os boatos!

FHC e Dilma Rousseff estão só se conhecendo melhor! Nem se falou em aliança ainda, caramba!

Ultimato

Barack Obama mandou recado ao presidente da Síria, Bashar Assad: "Quando eu voltar de férias, não quero te encontrar no cargo, ok?" E não se fala mais nisso!

Amor ao porco

Felipão garante: "Nada me tira do Palmeiras!" Isso quer dizer o seguinte: a multa rescisória do contrato do técnico com o clube deve ser um espetáculo.

Baixaria zen

Quem acompanha o reality show A Fazenda, da Record, garante que João Kléber está tentando virar outra pessoa: um cara sério, afetuoso, quase zen. Não à toa, foi eliminado dia desses do programa!

New look

Se a ideia do Lula é repetir com Fernando Haddad na Prefeitura de SP o que fez com Dilma Rousseff para levá-la à Presidência, o próximo passo na construção da candidatura do ministro da Educação será submetê-lo a uma guaribada do cabeleireiro e maquiador Celso Kamura.

Guerra santa

Ameaçado de perder espaço na TV pela minguada audiência de seu Show da Fé, o pastor RR Soares adverte: Ibope é "coisa do capeta". Cá pra nós, a ideia de exorcizar a opinião pública não é de todo má.

Sorria!

Porque hoje é sábado, as bolsas de valores estão fechadas, ou seja, o nervosismo do mercado está de folga. Aproveite! Amanhã vai chover!