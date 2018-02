Tutty Humor

A coisa é tão descarada nos esquemas de desvio de dinheiro público que, se a faxina do governo der uma busca na razão social de empresas e ONGs relacionadas com os Ministérios dos Transportes, da Agricultura e do Turismo, capaz de encontrar contratos firmados com a Transporfora, a Agrotrambique e a Corrupatur, respectivamente.

Entidades fantasmas de turismo do Amapá - taí a Conectur que não me deixa mentir - conservam em letreiro o sufixo característico da atividade (Embratur, Riotur...). Sem qualquer outro cuidado com a fachada do negócio fictício, a cara de pau na execução das fraudes é tamanha que algumas dessas picaretagens podem estar explícitas no próprio nome da contratada pelos órgãos públicos federais. Precisa ver se não tem nenhuma Enganatur, Fantasmatur ou Prevaricatur na relação de credores do governo.

Sério! A desfaçatez com a roubalheira é tal que nem seria nada tão absurdo encontrar no Dnit concorrências vencidas pela Picaretransport S.A. ou, sei lá, pela não governamental Transpropina.

No Ministério da Agricultura, fica mais complicado separar o trigo do joio pelo nome no prestador de serviço. "Laranja" em logomarca, no caso, pode ser só uma referência à fruta.

Em forma

Erasmo Carlos tem comentado nas entrevistas de lançamento do CD Sexo a dificuldade de abordar o tema na língua portuguesa sem usar palavrões na descrição do ato. Isso quer dizer o seguinte: o

Tremendão tá no cio!

Mais essa!

Pippa Middleton, a fabulosa primeira-cunhada real do príncipe William, está namorando um jogador de críquete. É o tipo de coisa que revolta os excluídos no Reino Unido!

Deus é pai!

Com a falta de pontaria dos bombardeios da Otan, francamente, só nos resta orar para que os deputados Protógenes Queiroz e Brizola Neto voltem sãos e salvos da viagem à Líbia patrocinada por Muamar Kadafi. Vai dar tudo certo!

Tudo psicológico

Como sempre acontece em época de crise aguda, os consultórios de psicanálise estão botando executivos pelo ladrão. É gente com medo do "carry", do "hedge", do "circuit break" e, last but not least, do "default".

Velha austeridade

É grande a expectativa no balneário de Massachusetts onde a família Obama inicia na quinta-feira novo período de férias. Corre por lá o boato de que o presidente aproveitará a ocasião para cortar despesas com a estada da sogra.

Procura-se

Cadê o Daniel Dantas, caramba? O banqueiro conseguiu o que há alguns anos parecia impossível para um cara do tamanho dele: sumiu do mapa! Do jeito que o Brasil é um país sem memória, daqui a pouco vão dizer que Daniel Dantas foi um volante habilidoso do Esporte Clube Bahia!

Sai de baixo

Oposição planeja jogar "n.º 2" do Ministério do Turismo no ventilador.