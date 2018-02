Tutty Humor

Enfim um detalhe engraçado na triste rotina dos escândalos com dinheiro público: chama-se Errolflynn - assim mesmo, tudo junto - um dos presos na Operação Voucher da Polícia Federal, no Amapá.

Errolflynn Paixão não comentou nada a respeito em seu depoimento, mas quando nasceu, em 1955, Errol Flynn já era um ator meio decadente em Hollywood.

Ao unir nome e sobrenome do astro do cinema para batizar Errolflynn, seu Paixão quis decerto homenagear o grande mocinho dos filmes de aventura dos anos 1930/40. Carimbou o filho com a marca do herói de As Aventuras de Robin Hood, Capitão Blood, O Gavião do Mar, Um Punhado de Bravos, O Intrépido General Custner...

Errolflynn fez o que pôde! Virou servidor público federal, vice-presidente do PT/AP, dirigente nacional da CUT, até candidato a governador ele foi em 2006, mas só ficou famoso agora como sócio de uma empresa fantasma do esquema de fraudes no Ministério do Turismo.

Onde quer que seu pai esteja, nem sei se isso lhe serviria de consolo, mas consta da biografia póstuma de Errol Flynn que o galã teria sido, além de alcoólatra e bissexual, espião nazista durante a 2.ª Guerra Mundial. Ninguém é perfeito, né?

A ponte que partiu

Que fim levou a maquete da ponte estaiada Santos-Guarujá que José Serra inaugurou na campanha de 2010? Capaz de valer uma grana em leilão agora que Geraldo Alckmin decidiu estabelecer a ligação por túnel.

Nicho de mercado

A agência grega de turismo que movimenta a ponte aérea Atenas-Santiago do Chile abriu filial em Londres buscando ampliar o intercâmbio entre culturas de conflitos generalizados.

Não custa nada

Quando, afinal, o Corinthians vai se coçar para pagar a pensão da ex-mulher do Zé Elias? Será que não dá para embutir a mixaria naquele pacote de isenção fiscal?

Desalavancagem

O que está acontecendo nas bolsas de valores é o que os motoristas de ônibus chamam de "freio de arrumação" (de passageiros). De vez em quando, a economia também mete o pé no breque para reacomodar os negócios na Bolsa.

Só galinha morta

Entre os próximos adversários do time de Mano Menezes estão o Egito, a Costa Rica e o Gabão. Isso quer dizer o seguinte: agora vai! Ou racha!

Poção mágica

Nicolas Sarkozy tomou medida preventiva contra o possível rebaixamento da França pelas agências de classificação: mandou aumentar o salto carrapeta de seus sapatos.

Imagem é tudo!

Sheila Mello, a eterna "loura do tchan" é a mais nova ex-loura da praça! Como diz Frederico Silva Costa, o tal "número 2" do Ministério do Turismo, "o importante é a fachada, e tem de ser uma coisa moderna que inspira confiança". Já viu por acaso ONG loura?